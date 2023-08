A Torino omofobia su manifesti funebri

(Di giovedì 31 agosto 2023) Si erano sposati da vent’anni e vivevano a Torre Pellice in provincia died erano ben conosciuti dalla locale comunità LGBTQ+. Dopo trentanove anni ed un amore coltivato lentamente e con pazienza Adriano è deceduto all’età di 76 anni ed il suo compagno Corrado ha pubblicato la data dei suoi funerali con deiche sono stati affissi nella zona sudovest di, precisamente a Pinerolo. Qualcuno ha pensato però di dimostrare tutta la sua cattiveria e di imbrattare il manifesto attaccandovi un pezzo di carta con la scritta omofoba “f**ci”. La reazione a tale gesto è stata ben presto palesata. In poche ore tutti i giornali d’Italia hanno parlato della offesa a danno dei coniugi e il coordinatore delPride Marco Giusta ha ribadito la solidarietà per il compagno del ...

Un adesivo su un manifesto funebre. Un insulto omofobo ("Frocio") incollato sul necrologio affisso su una bacheca comunale di Pinerolo in piazza Santa Croce, a pochi minuti a sudovest di. Accanto, il volto di Adriano Canese protagonista delle prime radio "libere" locali del Piemonte. I modi garbati, la voce gentile, lo sguardo sorridente e luminoso. Nel 1975 era stato tra i ...DalPride , arriva la condanna del coordinatore Marco Giusta: "Davanti a una cosa del genere non si può che provare rabbia, disgusto. Non c'è neanche più rispetto per una persona che non c'è ...Il portavoce dell'associazione ha poi continuato: "A livello personale e come coordinamento... loro concittadina, per dimostrare che esiste un'altra umanità che non accetta l'odio e l'".

Il coniuge annuncia la morte del compagno, insulti omofobi sul manifesto funebre: «Fr...ci» Corriere della Sera

Il cantautore Morgan prova a frenare le polemiche sugli insulti omofobi pubblicando la foto in cui bacia Pete Doherty e chiedendo al pubblico di giudicare.Torino, manifesto funebre imbrattato con insulti ... ossessionate dall’omosessualità e che si sentano liberi di insultare e compiere atti di omofobia. Ecco dunque le sue parole: Un atto ignobile che ...