A San Pellegrino due tornei del “Mondo” | Under 13 e disabili nel ricordo di Emiliano Mondonico

(Di giovedì 31 agosto 2023) Sabato 2 e domenica 3 settembre ultima tornata con ifirmati Coppa Angelo Quarenghi con due manifestazioni dedicate alla memoria dell’indimenticato allenatorenico: il 5° Memorialnico per13 e la 4° Dream Cup per ragazzi della 4a Categoria (giocatori contà cognitivo-relazionali), ideata proprio su input dello stessonico. Un incontro, quello franico e SanTerme arrivato “nel momento più difficile della sua vita – racconta il dottor Giampietro Salvi, presidente del Comitato Coppa Quarenghi – proprio quando era ricoverato presso la Clinica Quarenghi. Da allora, siamo diventati amici ed è sempre stato molto legato a San...

... incidente ferroviario, poco dopo mezzanotte, all'interno della galleria 'Il', tra ... quattro persone restano ferite gravemente in un incidente ferroviario avvenuto tra Gimigliano e...... il Sacco delper il Miglior Cortometraggio. Tutti i film concorrono anche per le ... Il festival ha il patrocinio e il sostegno del Comune diGimignano, Assessorato alla Cultura e il ...Ai 300 scalini, Parco- via di Casaglia 45, ore 21, ingresso 5 euro

A San Pellegrino torna la Belle Époque: Grand Hotel illuminato da oltre 200 fari e moto d'epoca La Voce delle Valli

SAN PELLEGRINO. Sabato sera 2 settembre per iniziativa del Motoclub Prealpi Orobiche l’edificio liberty sarà teatro di uno spettacolo unico.Rocco di Montpellier, universalmente noto come “san Rocco”, fu un pellegrino e taumaturgo francese. Venerato come santo dalla Chiesa cattolica, è patrono di numerose città e paesi. È il santo più ...