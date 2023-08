A Polignano a Mare in scena la XII edizione di Meraviglioso Modugno Show

(Di giovedì 31 agosto 2023) Appuntamento domenica 3 Settembre a(Bari) con la XIIdi, la serata-evento dedicata all’opera del grande Domenicoche quest’anno, per la seconda volta dopo il grande successo della prima, torna come programma televisivo dell’intrattenimento RAI 1, venerdì 8 settembre, in seconda serata. L’evento tv, format di Franca Gandolfi(moglie di Domenico) e Maria Cristina Zoppa (direttrice artistica di «» da undici anni, inviata Rai Italia e Radio Tutta Italiana), è prodotto da Vincenzo Russolillo (Consorzio Gruppo Eventi), con il fondamentale sostegno del Comune di, ...

Tutto pronto per la dodicesima edizione del Meraviglioso Modugno Show 2023 , la serata - evento dedicata all'immensa opera di Domenico Modugno in programma a, in provincia di Bari. Ecco la data di messa in onda in tv, gli ospiti e le anticipazioni. Meraviglioso Modugno Show 2023, quando in tv Rai1 è pronta a trasmettere anche quest'anno ' ...

'Il mare è di tutti': l'appello da Polignano davanti al cantiere che chiude Costa Ripagnola Repubblica TV

