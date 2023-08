A luglio primo calo degli occupati dopo sette mesi | -73mila Aumentano i disoccupati e gli inattivi

(Di giovedì 31 agosto 2023)di crescita, ail mercato del lavoro italiano ha iniziato a frenare, complici ildel pil del secondo trimestre e una stagione turistica più fiacca delle attese. I dati Istat danno conto di un mensile(-) che ha colpito gli uomini più delle donne e di un contemporaneo aumento di dis(+37mila) e(+14mila). Sono stati lasciati a casa 62mila lavoratori precari e 7mila a tempo indeterminato e sono diminuiti (-3mila) anche gli autonomi. Il numeroscende a 23milioni 513mila, pur rimanendo superiore di 362mila a quello di2022, per effetto dell’aumento dei dipendenti ...

A questi si aggiungono 42 carabinieri ispettori del lavoro. Nel presentare il monitoraggio sull'attività di controllo da parte dell'Inl è emersa la crescita dell'8% delle ispezioni nel

Ansa Dopo sette mesi di calo, il tasso di disoccupazione totale torna a salire a luglio al 7,6% (+0,2 punti), quello giovanile scende al 22,1% (-0,2 punti). Lo indica l'Istat nei dati provvisori su oc ...Inflazione in lieve calo in agosto, ma la pressione sui consumatori italiani resta altissima visto che il carrello della spesa rincara ancora del 9,6% anno su anno. Le stime preliminari diffuse dall’I ...