A Gorizia arrivano i Cosplay sabato 9 settembre

Leggi su udine20

(Di giovedì 31 agosto 2023) Attività di giochi di ruolo e da tavola e scacchi, esposizioni di street art e workshop di disegno manga e dimostrazioni di trucco di scena, truccabimbi e bolle giganti per i più piccoli, per finire con la sfilata dier condotta da Louis Guglielmero, artista e trasformista, sosia ufficiale di Johnny Depp. Questi gli ingredienti di Let’s Go!&Fun, la cui terza edizione si svolgeràdalle 14 ai Giardini Pubblici di. L’evento, organizzato dal Comune di, Assessorato alle Politiche Giovanili e alle Politiche Universitarie, in caso di maltempo l’evento si terrà a Palazzo De Grazia, in via Oberdan 15. “Fin dalla prima edizione delè emerso il clima di gioia e festa di questo evento. Dal ...