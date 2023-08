(Di giovedì 31 agosto 2023) La redazione mobile dedi Bergamo sarà ospite domenica 3 settembre della grande festa della comunità di Cavernago e di Malpaga. Sabato e domenica non mranno spettacoli, concerti, sfilate, giochi, bancarelle e attività per scoprire le bellezze del territorio, a partire dai due castelli colleoneschi

A «Caverpaga» protagonista anche L'Eco café L'Eco di Bergamo

C avernago scalda i motori in vista della decima edizione di «Caverpaga» in programma per il prossimo weekend. Ricchissimo il programma della manifestazione che, in occasione dell’importante traguardo ...