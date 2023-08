A Caserta parte la riqualificazione del ‘Palapiccolo’ FOTO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato ufficialmente allestito il cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria del PalaPiccolo, il Palazzetto dello Sport di viale Medaglie d’Oro, a. Dopo la consegna dei lavori avvenuta la scorsa settimana, sono state immediatamente avviate le prime verifiche sugli impianti e sulla struttura che, una volta riqualificata, consentirà l’omologazione alle categorie superiori di Serie A Femminile e Serie A/2 Maschile di basket. Nel corso del sopralluogo con i tecnici e con la ditta incaricata, il direttore dell’Agis e dirigente provinciale, ing. Gerardo Palmieri, ha confermato che l’opera sarà completata in centoventi giorni. Il progetto definitivo di ristrutturazione dell’impianto, per il quale la Provincia diha ottenuto dalla Regione Campania un finanziamento di circa un milione e mezzo di euro ...