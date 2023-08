A Bari De Laurentiis contestato dagli ultras lì ancora niente foto di gruppo

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 31 agosto 2023) A Napoli Deè ormai una divinità dopo due decenni di odio puro, ainvece ieri sera la famiglia è stata contestata dalla curva che ha esposto uno striscione (ovviamente in rima baciata) sul mercato al risparmio della società: “Prestiti da elemosinare,acquisti di Proprietà, non scherzate con la nostra fedeltà”. Ilha pareggiato in casa 1-1 col Cittadella. La maledizione dell’ultimo minuto non ha abbandonato la formazione pugliese che ha perso la Serie A nei minuti di recupero dello spareggio promozione contro il Cagliari e che ieri sera è stata raggiunta dal Cittadella in quella che un tempo era denominata zona Cesarini. Scrive il Corriere del Mezzogiorno edizione Puglia: Sul mercato non brilla, in campo nemmeno. Preceduto da una forte contestazione della curva Nord contro la campagna ...