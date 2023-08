A Ballando con le stelle anche Carlotta Mantovan | moglie di Frizzi?

È ormai iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione dile Stelle , che da anni si impone come uno dei titoli irrinunciabili per il palinsesto di Rai 1 . Milly Carlucci è quindi al lavoro per selezionare tutti i concorrenti ufficiali della ...Carolyn Smith , la celebre giudice dile stelle , si sta dimostrando un esempio di coraggio nella sua tenace battaglia contro il cancro . Da presidente della giuria fin dal lontano 2007, Carolyn Smith sta per fare il suo ...Il cast della nuova edizione dile Stelle 2023 non sarebbe ancora stato chiuso del tutto e Milly Carlucci avrebbe in serbo le ultime carte da giocare. Adesso, secondo Giuseppe Candela, la padrona di casa potrebbe ...

La lista dei papabili concorrenti di Ballando con le Stelle si allunga: anche Carlotta Mantovani, moglie di Fabrizio Frizzi, sarà nel castMilly Carlucci starebbe corteggiando la sua amica Carlotta Mantovan per farla entrare nel cast di Ballando con le Stelle. Tra le ipotesi anche Francesca Alotta.