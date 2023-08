5 idee top per i tuoi weekend di settembre | perché l' estate non è ancora finita

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 31 agosto 2023) Destinazioni da raggiungere velocemente e senza stress, perfette per undi, che regalano scorci impagabili. O per escursioni a piedi o in bike, regate, speleoterapia, concerti e, ovviamente, hotel e spa da sogno. La Valle Aurina, il Lago di Garda sul versante veronese, la Valle di Tires, il lago di Como e Trento offrono tutto questo. Vediamo insieme qualche idea per organizzare il prossimofuori porta. In Valle Aurina fra trekking, speleoterapia e spa: il migliordiè servito Val Aurina, Valle di Riva, Val Tures, Riva di Tures Valle Aurina ullstein bild/Getty ImagesTra le valli più incontaminate dell'Alto Adige, la Valle Aurina, che si estende da Campo Tures a Casere e che ha dato i natali - tra gli altri - anche al celebre alpinista Hans Kammerlander, è ...