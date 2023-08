“43mila persone scomparse” Ma sono molte di più

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 31 agosto 2023) Sparizioni in Messico: il nuovo censimento fake sui desaparecidos di López Obrador AMLO non si fida della Commissione di Ricerca dei desaparecidos, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Per questo ha chiesto alla sua Segreteria del Welfare di realizzare un proprio censimento dellein Messico e, per questo, continua a dire che ci saranno “buone notizie”. Per ora la sola notizia è che quattro giorni fa Karla Quintana, che guidava la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas si è dimessa. Per i parenti delle vittime e le organizzazioni civili, il nuovo registro dei desaparecidos di AMLO manipola la realtà solo per fini elettorali. Per AMLO sarebbero43.463durante il suo mandato (4 anni e mezzo), ma i parenti degli scomparsi assicurano che la cifra non corrisponde alla realtà, ...