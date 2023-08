31 agosto | Supercoppa Europea 2007 | Milan-Siviglia VIDEO

(Di giovedì 31 agosto 2023) La finale ditraIl 31del, allo stadio Louis II del Principato di Monaco,si sfidarono nella finale della. I rossoneri detentori della Champions League mentre la squadra spagnola vincitrice della Coppa Uefa. Una sfida che si giocò in un clima irreale. Antonio Puerta morì pochi giorni prima. Il centrocampista ebbe un infarto durante una gara di campionato. Il match si giocò lo stesso e proprio Dani Alves e compagni passarono in vantaggio grazie alla rete di Renato. Nel secondo tempo, però, Inzaghi pareggiò la partita e Jankulovski e Kakà regalarono il trofeo al club allenato allora da Ancelotti. Il Diavolo resta anche nella storia di ...

Nel settore giovanile della 'magica' si forma e vince una Coppa Italia e una, prima di ... che lo impiega in Coppa Italia e per un tempo nell'esordio in campionato il 19contro la ......valida per il ritorno del turno preliminare di Champions League EINDHOVEN - Mercoledì 30al ... reduce da due vittorie contro Utrecht (2 - 0) e Vitesse (1 - 3) dopo il trionfo ind'...La Serie C, i cui diritti sono stati acquisiti a inizio, fanno parte della ricca offerta di Sky e NOW dedicata al calcio , con oltre 2.500 partite ... dei playoff, dellae della Coppa ...

30 agosto 1992: il Milan vince la Supercoppa italiana contro il Parma Milan News

Cambia la formula della Supercoppa. Rispetto a quanto comunicato nelle scorse settimane, la LNP ha modificato il regolamento per decretare le quattro formazioni che si qualificheranno per ...in maniera fisica direttamente alla biglietteria del PalaBakery in occasione delle partite amichevoli del 30 agosto (contro Pizzighettone, ore 19.30) e 2 settembre (contro Juvi Cremona, dalla 16.45 in ...