26 anni senza Lady D | la principessa triste

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ricordiamo la vita dellapiù amata di tutti i tempi Infanzia e adolescenza Nata a Sandringham il 1° luglio 1961,D era la quarta di cinque figli del visconte e della viscontessa di Althorp. In seguito al divorzio dei suoi genitori, causato in parte dalla morte del figlio John dopo soli 10 giorni dalla nascita e al fatto di non aver avuto un ulteriore erede, Diana visse con la madre a Londra per un breve periodo prima di essere affidata al padre. Photo by: TIM GRAHAM/GETTY IMAGES Diana fu educata presso il collegio di Riddlesworth Hall. ...