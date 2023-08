26 anni senza Lady D | la Principessa triste | il ricordo di MoltoUomo it

Leggi su moltouomo

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ricordando la vita dellapiù amata di tutti i tempi,D. Infanzia e adolescenza diD Nata a Sandringham il 1° luglio 1961,D era la quarta di cinque figli del visconte e della viscontessa di Althorp. In seguito al divorzio dei suoi genitori, causato in parte dalla morte del figlio John dopo soli 10 giorni dalla nascita e al fatto di non aver avuto un ulteriore erede, Diana visse con la madre a Londra per un breve periodo prima di essere affidata al padre. Photo by: TIM GRAHAM/GETTY IMAGES Diana fu educata presso il collegio di Riddlesworth Hall. Studentessa non particolarmente brillante si trasferì successivamente alla West Heath Girls’ School nel Kent da cui si ritirò nel 1977 dopo aver falliti per ben due volte l’esame di maturità. Frequentò poi per tre mesi una scuola di buone ...