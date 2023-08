«1 | 2 | 3 scatenatevi» | scrive | provocatoria | la showgirl

(Di giovedì 31 agosto 2023) La vita sentimentale di Belen Rodriguez potrebbe essere arrivata a una svolta. Dopo rumors e indiscrezioni, laargentina ha pubblicato su Instagram una carrellata di foto con Elio Lorenzoni, imprenditore nel settore dei motori con il quale era stata immortalata tempo fa. Un post che in tanti hanno interpretato come una conferma ufficiale della nuova storia d’amore. Belen Rodriguez, l’amore (ritrovato) per Stefano De Martino le fa bene: «Ho preso 4 chili… Pure di felicità!» ...

"1,2,3",Belén sulla sua pagina Instagram, postando una gallery di fotografie che la ritraggono con il suo nuovo compagno. L'ultima, come lei stessa, risale a dieci anni fa: ...Dopo settimane di frecciatine, indiscrezioni e sospetti Belen ufficializza la relazione con Elio Lorenzoni. '1,2,3. Ultima foto 10 anni fa'ironica la showgirl sui social, prendendo in contropiede il gossip e pubblicando una ricca gallery di lei in compagnia dell'imprenditore bresciano. L'...Belen Rodriguez si mostra sui social con Elio Lorenzoni '1,2,3. Ultima foto 10 anni fa' ,Belen Rodriguez allegando una serie di scatti in cui c'è anche Elio, oltre ad un'ultima ...

Belen Rodriguez, rompe il silenzio: «1,2,3 scatenatevi»: fan impazziti. Ecco il post ambiguo ilgazzettino.it

In un post la showgirl argentina pubblica una serie di scatti (di cui uno di dieci anni fa) che la ritraggono insieme al suo nuovo compagno: ma siamo sicuri che sia proprio cosìLa showgirl pubblica sui social diversi scatti in compagnia di Elio Lorenzoni e lo introduce ufficialmente ai propri follower. Come compagno o come amico