Zola | «La C è fondamentale per la crescita | i club devono investire»

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Le parole di Gianfranco, ex calciatore e vice presidente della Lega Pro, sull’importanza del campionato per i giovani Gianfranco, ex calciatore e vice presidente della Lega Pro, ha parlato a margine dell’evento che si è tenuto nel palazzo di Sky. PAROLE – «Perché ho accettato? Le regioni sono diverse, innanzitutto perché mi è stato chiesto da Matteo Marani, una persona estremamente capace oltre che un amico, poi io ho fatto questo percorso, sono arrivato in Serie A passando dalla Serie C ed è statoper la mia preparazione e. Quando mi è arrivata la proposta ho pensato anche a questo accettandola con piacere. Penso che sia il percorso migliore per i nostri giovani per formarsi e crescere. Il mio compito è quello di stimolare le società e fargli capire che...

Le parole di Gianfranco, ex calciatore e vice presidente della Lega Pro, sull'importanza del campionato per i giovani Gianfranco, ex calciatore e vice presidente della Lega Pro, ha parlato a margine dell'evento che si è tenuto nel palazzo di Sky. PAROLE - "Perché ho accettato Le regioni sono diverse, innanzitutto perché ..."Per mantenersi attrattivi - aggiunge- gli esercenti dovranno attrezzarsi per venire ... e per i quali èdigitalizzare la propria attività". l'Osservatorio di SumUp ha quindi ......Pro Gianfranco, intervenuto a margine della presentazione della partnership tra la Lega Pro e Now. "Sono arrivato a giocare in Serie A facendo un percorso in Serie C che è statoper ...

TC - Zola: "C fondamentale per la crescita, si deve investire sui giovani" Tutto C

Le parole di Gianfranco Zola, ex calciatore e vice presidente della Lega Pro ... sono arrivato in Serie A passando dalla Serie C ed è stato fondamentale per la mia preparazione e crescita. Quando mi è ...Il vicepresidente della Serie C Gianfranco Zola ha parlato a margine dell'evento che si è ... sono arrivato in Serie A passando dalla Serie C ed è stato fondamentale per la mia preparazione e crescita ...