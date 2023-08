Zapata dà il via libera e avvicina la tripla operazione Torino-Atalanta | tutti i dettagli

Valutazione alta, quella del Torino, per il suo gigante (194 centimetri): Cairo dà illibera alla sua cessione in cambio di 25 milioni di euro . Qui, però, entrano in gioco, valutato 8 ...... anche se contemporaneamente dovesse arrivare un giocatore come Duvan, che sarebbe molto ... per una volta, tenga una bandiera al Toro (quest'estate sono già andatiSilvano Benedetti e ...Il recordman serbo incontrerà BernabéMiralles , in fiducia dopo aver superato Ethan Quinn ... Tommy Paul dovrà domare il gioco high risk di Roman Safiullin , spazzandoalcune incertezze ...

Calciomercato: fumata bianca per Pavard all’Inter, Zapata verso il Toro, Lozano via dal Napoli La Stampa

E' arrivato l'ok l'ok di Duvan Zapata, alla fine tutte le resistenze sono state vinte: prima Soppy al Torino, operazione in prestito con diritto di riscatto che permette al giocatore di trovare lo ...El Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE 2023) se efectuará el 5 de octubre próximo y el tema central es “Infraestructura para el Desarrollo Humano”, con la participación de ...