Zaino solidale | le librerie e gli iper che aderiscono

Leggi su comune.terni

(Di mercoledì 30 agosto 2023) ... via del Rivo 309 Cartolibreria Casagrande, via Piana dei Greci 1/a Copisteria Kalimera snc, piazza Solferino 19 Cartolibreria le Cosmicomiche, via Roma Cartolibreria Leggo & Scrivo, viale Borsi 2/d ...