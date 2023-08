XRP rappresenta una grande minaccia per le grandi banche | dice un esperto di criptovalute

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il fondatore di due società disottolinea come il token di Ripple, XRP, rappresenti unasignificativa per le principalidi tutto il mondo. “Ripple è stata la prima azienda dopo 4 decenni are il sistema in modo così profondo. Hanno trovato un’arma potente e hanno deciso di sfruttarla per democratizzare il

L'industria delle scommesse, attualmente, ha un valore di ben 60 miliardi di dollari e... in particolare in) di Ripple, piuttosto che in Bitcoin ( BTC ) ed Ether ( ETH ). exchange di derivati sulle criptovalute, ha riportato che la Gen Zquasi la metà dei ... ha generato un notevole interesse a causa delle sue potenziali implicazioni per il più ampio ecosistema. Questo rialzoun'interruzione della prolungata tendenza al ribasso che aveva ...

Ripple in Corea del Sud: la criptovaluta XRP domina i giovani ... PortalCripto

L'analisi riporta che il 20,7% della Gen Z in Corea del Sud che investe in criptovalute detiene XRP, mentre l'82,7% investe in altcoin in generale, ad esclusione di ETH.Ripple (XRP) ha mostrato segni di ripresa, in particolare, l'impennata del prezzo ha catturato l'attenzione della comunità crypto.