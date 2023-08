Xi invita Putin alla festa per la Via della Seta

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il presidente russo, Vladimir, avrebbe accettato di fare il suo primo viaggio all’estero da quando un mandato di arresto per presunti crimini di guerra, anche contro i bambini ucraini, è stato emesso dCorte penale internazionale (Cpi). Destinazione? Cina, ovviamente, a dimostrazionefiducia reciproca. Il Cremlino starebbe preparando la visita diper il Belt and Road Forum di ottobre, secondo tre persone a conoscenzaquestione che hanno informato in via confidenziale Bloomberg.avrebbe accettato l’invito del presidente cinese Xi Jinping a partecipare all’evento sicuro che non ci saranno conseguenze e che questo potrebbe aiutare la sua immagine internazionale.non lascia la Russia da quando il tribunale dell’Aia ha annunciato il ...

La Bielorussia è legata alla Russia da una stretta alleanza che si riflette in una grande amicizia fra i due presidentie Lukashenko. .In spalla spazio alla geopolitica ('Xi: in Cina a ottobre. Gli Usa inviano nuove armi a Kiev'). 'Perché il Papa su Mosca sbaglia' titola Tocci subito sotto. IL SOLE 24 ORE 'Intelligenza ...Il presidente russo Vladimirsi appresta a ricevere, proprio in Crimea, ma a Sochi, costa ... Quanto al Vaticano , gli sforzi di pace di Papa Francesco sono senza posa:i giovani cattolici ...

Putin accetta l’invito di Xi: a ottobre sarà in Cina. Biden contro Big Pharma per abbassare i prezzi ... Il Sole 24 ORE

Il capo del Cenipa, Marcelo Moreno, ha precisato che la Iac (di cui fanno parte Russia, Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan) non è ...A trasmettere l'invito è stato l'ambasciatore bielorusso in Bosnia-Erzegovina ... che è in buoni rapporti con il presidente russo Vladimir Putin, da lui incontrato due volte dall'inizio del conflitto ...