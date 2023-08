WWE | I fratelli Creed tornano di prepotenza ad NXT in uno Steel Cage match incredibile

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Sembrava finita tra iBrother e lo Schism quando, perdendo uncontro i Dyad, i dueavevano dovuto lasciare NXT per via della stipulazione dell’incontro. A distanza di quasi due mesi, la scorsa settimana isono usciti allo scoperto, dopo essersi infiltrati nella fazione avversaria, e hanno rapito Ava chiedendo come “riscatto” uncon la possibilità di ritornare ad NXT in caso di vittoria. Gacy e i Dyad hanno dovuto accettare e stanotte l’opener di NXT è stato un bellissimo. Forza inumana e tanta voglia di tornare Lo Schism è arrivato preparato all’appuntamento e poco prima che iliniziasse gli “incappucciati” hanno intercettato Brutus sulla scaletta e lo hanno ...