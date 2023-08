WWE | Gli Street Profits tornano ad NXT e puntano i titoli di coppia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Lo show di NXT ci ha abituati ad essere un luogo spesso frequentato anche da atleti provenienti dal Main Roster, molti dei quali hanno proprio esordito nello show “Next-gen” della WWE. Nell’edizione di questa settimana hanno fatto ritorno gli, che proprio nel suddetto show si erano esibiti per la prima volta davanti al WWE Universe nel lontano 2016. I due sono stati anche campioni didello show nel 2019, dopo che nell’annata 2018 si erano resi protagonisti di una striscia di imbattibilità invidiabile. Le cinture le hanno perse nello stesso anno, venendo poi promossi al Main Roster. Sfida lanciata Angelo Dawkins e Montez Ford sono apparsi nel backstage di NXT, e si sono subito rapportati al campione dello show Carmelo Hayes. Dopo uno scambio di battute, sembrato “amichevole”, i due hanno rivolto le loro ...

...e WCW. Lista dei migliori libri sul wrestling su Amazon E adesso la classifica dei 10 migliori libri sul wrestling che si possono trovare su Amazon.it (ultimi 5 sono in inglese): Intorno al ...Ma riusciva a fare ciò anche conavversari, come successo a WrestleMania 36 contro John Cena , ... Dopo il Covid, nonostante un corpo debilitato, Wyatt era tornato dopo lunga assenza ine di ......che all'inizio di quest'anno Windham Rotunda (Bray Wyatt) ha contratto il Covid e che questo... Chi era Bray Wyatt, campione. Bray Wyatt è stato campione dellanel 2017 . Lascia quattro ...

La WWE dedica i suoi canali a Bray Wyatt World Wrestling

la WWE ha ufficializzato anche diversi altri match e segmenti per il prossimo episodio di NXT, con la federazione che continua a mettere parecchia carne sul fuoco con NXT, cercando di alzare il più ...Ora, abbiamo un altro caso in cui ciò accadrà, poiché Fortnite ha accolto una nuova dose di personaggi di spicco provenienti direttamente dalla WWE. E non è la prima volta che questo succede.Ad ...