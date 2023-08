(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il sesto posto è tutto quello che Mercedes è riuscita a raccogliere in Olanda. Erano ben altre le ambizioni, supportate da una velocità espressa nelle libere e - da Russell - in qualifica. Puntavano ...

...su circuiti ultraveloci e conFerrari destinata ad avere ben altra competitività rispetto all'ultima gara. Guarda anche Formula 1 Su Autosprint in edicola: la F.1 tra Zandvoort e Monzae l'...Insomma,corsa decisamente in salita per il team, che è comunque riuscito a conservare il secondo posto tra i costruttori.presenta il GP d'Italia Le Frecce d'Argento vestite di nero ...Toto, team principal della Mercedes non si spiega questo incredibile divario per chi guida la ... Però ecco, un secondo e tre decimi di divario inpista così piccola non ha spiegazioni'. ...

Wolff, una Monza speciale e la frustrazione olandese da dimenticare Autosprint.it

Erano ben altre le ambizioni, supportate da una velocità espressa nelle libere e - da Russell ... tornare ancora più forti", torna ad analizzare l'ultima gara così, Toto Wolff.Il numero uno del muretto del team anglo-tedesco spera di riscattare l'opaca prestazione dell'Olanda al GP d'Italia di domenica prossima ...