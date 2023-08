(Di mercoledì 30 agosto 2023) Con un aggiornamento,ha fornito nuovi dettagli sui suoi "", cioè la ragione per cui raccoglie e analizza come gli utenti usano l'applicazione....

Un'altra versione di questa truffa invita a condividere con 15 contatti, via, un link ... ha dichiarato Noura Afaneh,Expert di Kaspersky. Un'altra forma di inganno riguarda finte ... costituisce una violazione della loroed è considerato un reato penale. È fondamentale ... il monitoraggio di chiamate e messaggi su varie piattaforme di messaggistica comee Telegram, ...

E il fatto che anche app di messaggistica istantanea (come WhatsApp) – che non rientrerebbero nell’elenco dei VLOP che devono rispettare il DSA – stiano migliorando alcune loro policies sulla privacy ...Nonostante ciò, anche lei dovrà rispettare alcuni dei paletti e degli obblighi imposti dal Digital Service Act, come si evince dal recentissimo aggiornamento alla privacy policy di Whatsapp. Prima di ...