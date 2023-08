WhatsApp e privacy | aggiornata l' informativa | Ecco quali sono i nostri legittimi interessi per usare i tuoi dati

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Con un aggiornamento,ha fornito nuovi dettagli sui suoi "", cioè la ragione per cui raccoglie e analizza come gli utenti usano l'applicazione....

... ha pubblicato un piano d'azione per affrontare i problemi dilegati all'intelligenza ... Stampa Email Facebook Twitter LinkedInTelegramL'aggiornamento dell'informativa sulladiAlla luce di ciò, le spiegazioni fornite dasono più comprensibili. La società infatti ha specificato che in virtù dei suoi ...Un'altra versione di questa truffa invita a condividere con 15 contatti, via, un link ... ha dichiarato Noura Afaneh,Expert di Kaspersky. Un'altra forma di inganno riguarda finte ...

Aggiornamento privacy policy Whatsapp, c'entra il DSA | Giornalettismo Giornalettismo

Nonostante ciò, anche lei dovrà rispettare alcuni dei paletti e degli obblighi imposti dal Digital Service Act, come si evince dal recentissimo aggiornamento alla privacy policy di Whatsapp. Prima di ...WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare al mondo, sta continuamente evolvendo per offrire ai suoi utenti la migliore esperienza possibile. Una delle principali critiche rivolte all’app nel corso ...