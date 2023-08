(Di mercoledì 30 agosto 2023) "", questa sera21.10 suildel 2009.la. Ottobre 1985. Un uomo precipita dall'alto di un palazzo di New York e una goccia di sangue macchia per sempre un sorriso. ...

“Watchmen”, alle 21.10 su Venti: ecco la trama del film Globalist.it

“Watchmen”, questa sera alle 21.10 su Venti il film del 2009. Ecco la trama. Ottobre 1985. Un uomo precipita dall’alto di un palazzo di New York e una goccia di sangue macchia per sempre un sorriso.