Wanda Nara scatenata allo stadio | dedica a Icardi | «Dove meriti di stare»

(Di mercoledì 30 agosto 2023)per supportare il marito Mauroe il Galatasaray. Lae le tante foto pubblicate sul profilo Instagram dell'imprenditrice argentina non sono...

resta costantemente sotto i riflettori. Dalle sue condizioni all'evoluzione della malattia , fino ad arrivare alle molteplici rivelazioni di amici e familiari, senza dimenticare chi mette ...Le condizioni di salute ditengono col fiato sospeso mezzo mondo. La moglie e procuratrice di Mauro Icardi è attualmente a Istanbul dove il marito è impegnato nella squadra del Galatasaray. Un giornalista argentino ...La malattia dicontinua a generare interesse e curiosità. Un giornalista ha parlato in Argentina di leucemia ma la diretta interessata non ha ancora confermato la diagnosi: la moglie e procuratrice di ...

Wanda Nara scatenata allo stadio, post per Icardi: "Dove meriti di stare" Tuttosport

Wanda Nara sempre stilosa, anche quando è allo stadio per supportare Mauro Icardi e il Galatasaray. Di recente l'imprenditrice e conduttrice argentina si è mostrata con un look sportivo, completato ...Wanda Nara emoziona con una dedica condivisa nei giorni scorsi sui social indirizzata al marito Mauro Icardi. L'imprenditrice ha postato un'immagine del calciatore del Galatasaray inginocchiato in uno ...