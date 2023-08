Vuelta di Spagna 2023 | tappa di oggi Morella-Burriana | percorso | in tv e streaming

(Di mercoledì 30 agosto 2023) (Adnkronos) – Quinta, mercoledì 30 agosto, per ladi. Si tratta di 186,2 i chilometri, dacon 2.400 metri di dislivello. Molto mossa soprattutto la prima parte, una sola la salita di seconda categoria a Collado de la Ibola (11,4 km al 3,9%) a 53 chilometri dall’arrivo. L'orario di partenza è previsto per le 12.50, quello di arrivo intorno alle 17.30. La gara sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport 1 HD dalle 14.30, insu Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalla stessa ora. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Nuova occasione per i velocisti al Giro di, se sapranno superare alcune insidie presenti in questa quinta ...Quinta tappa oggi, mercoledì 30 agosto, per ladi2023. Si tratta di 186,2 i chilometri, da Morella a Burriana con 2.400 metri di dislivello. Molto mossa soprattutto la prima parte, una sola la salita di seconda categoria a Collado ...A vincere la 4tappa delladiè Kaden Groves : il corridore australiano anticipa in volata Juan Sebastian Molano e conquista il quinto successo stagionale sul traguardo di Tarragona. Terzo Edward Theuns. Il ...

Vuelta di Spagna 2023, oggi mercoledì 30 agosto quinta tappa: percorso, in tv e streaming Adnkronos

Al via quest’oggi la quinta tappa della Vuelta di Spagna 2023. Si parte da Morella e dopo 186.2 km si arriva a Burriana. Possibile un nuovo arrivo in volata, come già accaduto ieri e nella seconda ...Quinta tappa oggi, mercoledì 30 agosto, per la Vuelta di Spagna 2023. Si tratta di 186,2 i chilometri, da Morella a Burriana con 2.400 metri di dislivello. Molto mossa soprattutto la prima parte, una ...