Vuelta di Spagna 2023 | Groves vince 5° tappa davanti a Ganna

(Di mercoledì 30 agosto 2023) L'australiano dell'Alpecin-Deceuninck si impone sull'azzurro e sul belga Dries Van Gester Kadenallo sprint anche la 5/adelladi, la Morella-Burriana di 186 km. L’australiano dell’Alpecin-Deceuninck si impone sull’azzurro Filippo(Ineos) e sul belga Dries Van Gester (Team Totalenergies). Il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) consolida la sua maglia rossa di leader della classifica generale, dove guida con 11? di vantaggio sullo spagnolo Enric Mas (Movistar) e 17? sul francese Lenny Martinez (Groupama-Fdj). Domani è in programma la sesta frazione, la La Vall d’Uixó-Observatorio Astrofísico de Javalambre di 183 km con il primo vero arrivo in salita. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

