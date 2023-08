Vuelta 2023 | sesta tappa La Vall d’Uixó – Observatorio de Javalambre | percorso e altimetria

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ladellaa Espanapropone uno degli arrivi in salita più duri della prima settimana, al termine dei 181,3 chilometri da Laall’Astrofisico de. Pochissima pianura effettiva in questa frazione, che nella prima parte proporrà due brevi GPM di terza categoria. La differenza però verrà fatta sulla salita finale, lunga 10,9 km alla pendenza media dell’8% ma con punte del 16% e gli ultimi 5000 metri costantemente in doppia cifra. Una giornata che potrebbe ridisegnare per la prima volta la classifica generale.: ORARI, TV E STREAMING: IL CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI IN TV DELLA ...

Gli highlights della quinta tappa della Vuelta a España, la Morella - Burriana di 186.5 km, vinta da Kaden Groves in volata, bis per lui dopo ieri, davanti a un eccezionale Filippo Ganna. Una frazione abbastanza agevole con poche pendenze, solo Fagundez in fuga. Le pagelle della 5a tappa Top e Flop. Classifica generale dopo la 5a tappa. KADEN GROVES 9,5

Filippo Ganna ha chiuso al secondo posto la quinta tappa della Vuelta a España 2023. Un dato che si per sé non sembrerebbe dover fare notizia, non fosse che il verbanese abbia sfiorato il successo. Kaden Groves ha vinto la quinta tappa della Vuelta a España 2023, firmando il bis consecutivo. Alle sue spalle, battuto di appena mezza ruota, si è piazzato uno strepitoso Filippo Ganna.