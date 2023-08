Vuelta 2023 | le classifiche generali aggiornate | maglia rossa | a pois | verde e bianca

Quinta tappa oggi, mercoledì 30 agosto, per ladi Spagna. Si tratta di 186,2 i chilometri, da Morella a Burriana con 2.400 metri di dislivello. Molto mossa soprattutto la prima parte, una sola la salita di seconda categoria a Collado ...Nuova occasione per i velocisti al Giro di Spagna, se sapranno superare alcune insidie presenti in questa quinta ...QUINTA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO, IL MONTEPREMI: QUANTI SOLDI VINCONO I CORRIDORI I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV: STARTLIST E ...

VUELTA 2023. CARO PRESIDENTE HANSEN, BENE I 9 KM DI NEUTRALIZZAZIONE MA QUEI PALETTI TUTTOBICIWEB.it

Novità negative durante la quinta tappa della Vuelta 2023: c’è infatti da registrare il ritiro di Filippo Zana. L’ex campione italiano, infatti, ha dovuto abbandonare la corsa per problemi di stomaco.Durante la tappa numero 5 della Vuelta a España 2023, è arrivata la notizia del ritiro di Filippo Zana. L’ex-Campione Italiano ha dovuto abbandonare la corsa spagnola in una giornata molto difficile ...