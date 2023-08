Volo di Delta da Milano ad Atlanta | i passeggeri feriti per la forte turbolenza portati via in barella | il video dentro l’aereo

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Cappelliere ammaccate, maschere per l’ossigeno che oscillano esbalzati in alto. A causa dellasuldidaad, undici persone sono state ricoverate in ospedale. Una viaggiatrice ha girato alcuniin cabina, mostrando ivia ine le condizioni delTikTok/Helloayo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

