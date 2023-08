Volley | Europei Femminili 2023 | 3 milioni di spettatori in tv per Italia-Francia

(Di mercoledì 30 agosto 2023)è la partita per eccellenza per il popolono, qualunque sia lo sport in questione. Poi l’entusiasmo della pallavolo e delle ragazze del CT Mazzanti ha fatto il resto per avvicinare tutt’alla partita valevole per i Quarti di Finale deglidi. Ancora, infatti, grandissimi ascolti per la Nazionale femminile di pallavolo impegnata nei Campionati. Il quarto di finale giocato ieri a Firenze dalla Nazionale di Davide Mazzanti contro lae trasmesso in diretta su Rai 2, ha fatto registrare ben 2.7590.000con il 15,85% di share. Ancora un grandissimo risultato per la pallavolo in tv che è risultato essere il programma televisivo più visto nel prime time ...

1' di lettura 29/08/2023 - Senza aver perso neanche un set. È così che le strabilianti ragazze di coach Davide Mazzanti si presenteranno, venerdì, alla semifinale deglidifemminile 2023. Tenendo alto, ancora una volta, anche il nome di Marotta di Mondolfo, località natale del mister. Le azzurre hanno battute la Francia con un netto 3 a 0, in una gara ...Azzurre show. Travolta anche la Francia (3 - 0). Festa a Firenze e volo in semifinale a Bruxelles senza cedere in set. Numeri impressionanti di un percorso europeo fin qui fantastico: 7 partite, 7 ...Elena Pietrini ha trasformato una sera speciale in un istante da non dimenticare più: la vittoria dell' Italia delcontro la Francia ha dato linfa al sogno europeo e fatto decollare le Azzurre di Davide Mazzanti fino a Bruxelles. L'obiettivo minimo è centrato, adesso viene il difficile. Non che per l'...

Come mostrano le immagini in calce, il patron viola si è goduto la partita tra Italia e Francia valida per i quarti di finale dell'Europeo. In uno stadio sold-out, grande entusiasmo per l'Italia che ...