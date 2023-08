Volley | Europei 2023 La Francia vince il big match con la Turchia | Serbia e Germania ok

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Le big partono con il piede giusto nella terza giornata degliche vedeva al via alcune delle protagoniste annunciate dell’Europeo,su tutte. Nel girone dell’Italia parte con il piede giusto lache, al termine di un incontro a senso unico, batte con un secco 3-0 (25-22, 25-19, 25-19) una rinunciataria Estonia. Top scorer Grozer con 15 punti, 14 punti per Reichert. Tutto facile per lacontro una rinunciataria Svizzera. Partita a senso unico con i serbi sempre avanti che vincono 3-0 con i parziali di 25-19, 25-16 e 25-19. In casa15 punti di Peric e 11 per Kujundzic. Partenza non semplice per i vice-campioni uscenti della Slovenia che faticano nel primo set contro l’Ucraina cedendo in volata 25-23. Gli sloveni ...

Nell'ultimo quarto di finale deglifemminili 2023 di, la Serbia ha battuto in quattro set la Repubblica Ceca e staccato il pass per le Final Four. 3 - 1 (24 - 26, 25 - 17, 25 - 11, 25 - 14) il punteggio del match andato ...Inizia il conto alla rovescia per Serbia - Olanda, semifinale deglifemminili 2023 di: ecco le informazioni per seguire la partita. Le serbe allenate dall'italiano Giovanni Guidetti, dopo aver eliminato la Repubblica Ceca ai quarti di finale, tornerà ...La diretta testuale live di Serbia - Repubblica Ceca , partita valevole per i quarti di finale deglifemminili 2023 di, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Le serbe allenate dall'italiano Giovanni Guidetti, dopo aver ...

Calendario Europei volley 2023 oggi: orari partite 30 agosto, programma, tv, streaming OA Sport

Come da pronostico, l'Italia affronterà la Turchia nella semifinale degli Europei di volley femminile 2023. Sino alla passata stagione sarebbe stata una partita che avrebbe visto le azzurre partire fa ...Chi si aspettava una sfida in grande equilibrio nel quarto di finale degli Europei di volley femminile 2023 tra Turchia e Polonia non può che essere rimasto deluso. Con un netto 3-0 (25-23, 25-22, 25- ...