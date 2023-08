Vizela vs Gil Vicente – probabili formazioni

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ilcercherà di ottenere la prima vittoria della Primeira Liga quando affronterà il Gilall’Estadio Cidade de Barcelos venerdì 1 settembre sera. I padroni di casa si trovano al 16° posto in classifica, avendo ottenuto un solo punto nelle prime tre partite, mentre gli ospiti sono al nono posto, nonostante siano reduci da due sconfitte. Il calcio di inizio divs Gilè previsto alle 21:15 Anteprima della partitavs Gila che punto sono le due squadreDopo l’11° posto nella Primeira Liga della scorsa stagione, ilspera di poter migliorare il suo piazzamento a metà classifica, ma non è partito nel migliore dei modi, visto che deve ancora ottenere la prima vittoria in classifica. A ...

ª jornada da I Liga. A jornada arranca esta sexta-feira com o FC Vizela vs Gil Vicente, às 20h15, e termina com o SC Braga vs Sporting às 20h30. O Governo português defendeu esta quarta-feira a ...Luís Godinho foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para apitar o Sp. Braga-Sporting, da quarta jornada da Liga. O juiz da AF Évora vai ter co ...