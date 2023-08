“Viva Rai 2” | dove si farà lo show di Fiorello? Le ultime

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Vige ancora mistero sulla location sceltasi svolgerà la seconda edizione di “Rai 2”? Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulla location dellodi. Dopo la rinuncia di via Asiago e le polemiche si attendono novità. Secondo Tv Blog alla fine la scelta ricadrà sul Foro Italico, sempre a Roma. Leggi anche:, problemi perRai2? C’è la location, ma restano nodi da sciogliere Il complesso, nel suo auditorium, ospita già l’altro programma Rai, “Ballando con le Stelle” e secondo il sito la seconda stagione di “Rai 2” si terrà vicino alle piscine del Foro Italico. Sarebbe in corso la trattativa tra la Rai e l’ente che gestisce la struttura del Coni, ovvero Sport e Salute. Stando alle indisiscrezioni ci sarà molto più spazio ...

Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia, a Filorosso suTre.Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia, a Filorosso suTre.Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia, a Filorosso suTre.

Quando inizia Viva Rai 2, novità e conferme dello show di Fiorello traslocato al Foro Italico Fanpage.it

FILM e SERIE. Accomodatevi perché ce n’è per tutti i gusti.” “Viva Rai 2“, l’acclamatissimo show mattutino, condotto da Rosario Fiorello, ripartirà in autunno con una nuova ed attesissima stagione.La trattativa è in corso in questi giorni fra la Rai e la società Sport e Salute ... il glass - ovvero lo scrigno di vetro dentro al quale stazionano Fiorello e la crew di Viva Rai2 - sarà molto più ...