Ma il sogno è quello di diventare una modella, magari emulando le carriere di Bella Hadid o di, o anche una presentatrice come la Hunziker. Quella di Pescara è stata una bellissima ...Roma può iniziare a sognare con la coppia delle meraviglie Dybala - Lukaku! Lettura consigliata Leonardo Di Caprio e, la nuova coppia di fine estate Ecco quanto guadagnano insieme i ...Lei è, 25 anni, musa di Dior, Bulgari e Versace, che è stata paparazzata a Los Angeles in compagnia del divo. Nessuna effusione in pubblico, ma a fare parlare è sicuramente il fatto ...

Vittoria Ceretti, la regina del total black che (forse) conquista Leonardo DiCaprio Vanity Fair Italia

Leonardo DiCaprio martedì è stato visto mentre prendeva passeggiava con la modella italiana Vittoria Ceretti a Santa Barbara, in California. I due sembravano di buon umore mentre si rinfrescavano dal ...Gigi Hadid è stata avvistata in compagnia di un noto regista di videoclip a Los Angeles: che si tratti di un nuovo amore per la modella