Violenza su donne | Roccella | “Si combatte solo con la prevenzione”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Per la ministra Eugenial’unico modo perre femminicidi e violenze è la. Mentre invece “sostenere la natalità significa rendere l’organizzazione sociale accogliente”. Intervistata dal quotidiano Il Riformista, ha spiegato che il governo intende “spezzare il ciclo dellaprima dell’irreparabile, tramite il rafforzamento delle misure cautelari, o l’ammonimento”. Una parola è stata riservata anche all’insolito e inaspettato sostegno di Rocco Siffredi contro l’accesso dei minori alla pornografia. “Non era scontato”, il commento della ministra. (Ansa)Sempre più, giorno dopo giorno, il tema dellasulleentra a fare parte del dibattito pubblico, in maniera violente, dirompente e drammatica. In particolare in questi giorni, a seguito delle ...