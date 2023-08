Violenza su donne | Gribaudo Pd | ' castrazione chimica non risolve problema'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Se vedo nei miei colleghi del centrodestra atteggiamenti che vanno verso un ridimensionamento delle pari opportunità? No, almeno in quelli con cui mi relaziono io, forse perché mi confronto con gente che non fa affermazioni di questo tipo. Però complessivamente un pezzo di cultura patriarcale diffusa e un non accettare un avanzamento dei percorsi femminili un pochettino lo sento. Poi in qualche modo l'esempio della prima donna premier stana anche certi atteggiamenti, ed è un bene che anche la destra faccia questo passaggio. Nella pratica però non ho visto in questi mesi da parte del centrodestra attuare politiche che parlino di pari opportunità per l'uomo e la donna. Questo io non l'ho visto". Così Chiara, deputata e vicepresidente del Partito democratico, a Gli Inascoltabili su Radio Roma Sound fm90. "Inasprimento delle pene di ...