Vinti 100mila euro a Sappada

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il concorso del 10eLotto di martedì 29 agosto ha premiato un fortunato giocatore di, in provincia di Udine, il quale si è aggiudicatograzie a un 9 Doppio Oro, come riferisce Agipronews. Il podio di giornata viene completato da una vincita da 50milacentrata a Caltanissetta con un 9 Oro e dai 25milaa Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino, con un 2 Doppio Oro.Da segnalare anche una serie di vincite da 20mila: due in Emilia-Romagna, la prima a Reggio-Emilia con un 7 Extra e la seconda a Sassuolo, in provincia di Modena, con un 9, a cui se ne aggiunge una a Vallecrosia, in provincia di Imperia, con un 7 Doppio Oro, e una a Lamporecchio, in provincia di Pistoia, con un 9. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per ...