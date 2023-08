Vino | arte e cultura per valorizzare il territorio del Moscato di Scanzo

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Fra degustazioni in cantina, escursioni, laboratori e spettacoli, sarà un ricco «Settembre deldie dei sapori scanzesi». Tanti saranno gli appuntamenti imperdibili della nuova edizione dell’iniziativa, tra i quali la 15esima «Festa deldi» e la «diTrail» per correre fra i filari d’uva

... ma anche l'e l'innovazione che la circondano. Un evento enogastronomico come questo è un'... valorizzare le tradizioni culinarie locali e attirare turisti e appassionati del cibo e del. In ...E non si può escludere di accompagnare il pasto con un bicchiere diFranciacorta, uno dei ... Che si sia interessati all', alla storia, alla cucina o alla natura, il posto ha qualcosa da ...... ma anche l'e l'innovazione che la circondano. Un evento enogastronomico come questo è un'... valorizzare le tradizioni culinarie locali e attirare turisti e appassionati del cibo e del. In ...

Vino, arte e cultura per il territorio del Moscato di Scanzo L'Eco di Bergamo

La manifestazione spegne le prime 55 candeline con un programma di eventi ricco di novità dal 31 agosto al 10 settembre ...Non ha precedenti lo spreco alimentare che sta avvenendo in Francia dove la produzione di vino supera la domanda del mercato. Questo fenomeno è causato da diversi motivi, tra cui i cambiamenti nelle ...