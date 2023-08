Vieri | “Inter | Juventus e Milan devono vincere tutte le partite”

... il canale di Christian. Tra gli ospiti anche Lele Adani, come di consueto, che però ha un'... Milan e. I partenopei devono mettere a punto qualcosa nella rosa, sperando che Natan sia all'...Problemi che la coppia- Ronaldo ha avuto e che all'si è ammirata poco e vinto nulla rispetto al potenziale di quello che era un duo devastante. Proprio la tenuta fisica è l'incognita che ...Christiantesse le lodi dell', protagonista di un buon avvio di campionato. Dai microfoni della Bobo Tv, però, l'ex bomber sottolinea un aspetto in cui Simone Inzaghi può e deve migliorare, non ...

Vieri: "Inter straforte, gioca sempre bene. Inzaghi deve solo migliorare la comunicazione" TUTTO mercato WEB

Tramite il proprio profilo Instagram, Bobo Vieri, presente questa mattina in visita al Viola Park ha rilasciato un piccolo video nel quale fa gli elogi alla Fiorentina e al suo amico Giovanni Nigro ...Dopo essersi guadagnato la riconferma sulla panchina dell'Inter, Inzaghi è di nuovo sotto attacco: c'è chi confessa che lo avrebbe esonerato ...