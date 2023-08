VIDEO Sinner-Hanfmann 3-0 | US Open 2023 | highlights e sintesi Esordio convincente dell’altoatesino a New York

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Unper Jannika New. L’altoatesino era chiamato a una risposta dal punto di vista caratteriale e tecnico nel primo turno degli UScontro il tedesco Yannick. L’azzurro l’ha data, mettendo in mostra le qualità del proprio gioco: grandi accelerazioni da fondo, sia con il dritto che con il rovescio, cercando di variare maggiormente le traiettorie al servizio ed essere più imprevedibile. Lo score di 6-3 6-1 6-1 la dice lunga sull’andamento della partita, anche se di durata non così limitata dal momento cheha dato tutto quello che aveva per non sfigurare fino al termine. In questo senso,è stato sempre molto bravo a “tenere sott’acqua” il proprio avversario, annullando le ...