Video Instagram | Simone Inzaghi | palleggi di testa in piscina col figlio

Giornata di relax per l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, dopo la vittoria dei nerazzurri a Cagliari. Il tecnico ha trascorso qualche ora nella piscina di casa con suo figlio, palleggiando di ...'Arriva Benji l'interista', ha scritto il francese suin ungirato mentre stava sorvolando il capoluogo lombardo e postato in una successiva storia sulle note di Dalida. Oggi, ...Non posso aiutare nessuno se sto così', scrive susopra un post in cui, con frasi molto ... Dietro la forza esibita nei giorni scorsi, quando rispondeva decisa a chi la criticava per i...

Minorenne si sente male, gli amici filmano le sue parti intime e pubblicano il video su Instagram Repubblica Roma

Risata contagiosa per Mara Venier. E il suo amato pubblico lo sa bene. La zia d'Italia ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui c'è un collage di tutte le ...Loredana Bertè, infatti, ha postato sul proprio profilo Instagram un video in cui ha raccontato il fatto avvenuto quando la cantante aveva soltanto 16 anni: "Io stessa sono stata vittima di un ...