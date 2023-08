VIDEO IN ? Pavard atteso al Coni | tanti tifosi dell’Inter già presenti

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Benjaminal. Bella l’accoglienza dei, che come ieri hanno già fatto sentire il loro entusiasmo al nuovo giocatore ATTESA ?nella sede delper iniziare il secondo round di visite con l’Inter. Qui otterrà l’idoneità sportiva. Poi nel pomeriggio le firme in Viale della Liberazione.alad accogliere il difensore francese. Lo documenta il nostro inviato Roberto Novella. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

L'arrivo di Benjamingarantisce nuove opportunità a Simone Inzaghi per il reparto arretrato: ecco come cambia l'undici ......in ungirato mentre stava sorvolando il capoluogo lombardo e postato in una successiva storia sulle note di Dalida. Oggi, mercoledì 30 agosto, si sottoporrà alle visite mediche .all'...Benjaminè atterrato a Milano poco più tardi delle 20, dopo aver ricevuto nelle scorse ore il via libera del Bayern Monaco per trasfersi all'Inter. Ecco la stories pubblicata dal giocatore francese ...

Calciomercato Inter, Pavard sbarca a Linate: il video del saluto ai tifosi La Gazzetta dello Sport

Fra cessioni e ammortamenti, Marotta e Ausilio hanno fatto un capolavoro: tagliato il monte ingaggi, elevata la competitività dei vicecampioni d’Europa, rinnovata la rosa. Inzaghi ha la squadra che ...Benjamin Pavard ha potuto finalmente soddisfare la sua voglia di Inter ... è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a. Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è ...