Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 agosto 2023)DEL 30 AGOSTOORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD ED APPIA IN VIA NOMENTANA LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA PALOMBARESE DIREZIONE COLLEVERDE UIN VIA TIBURTINA SI RALLENTA TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREIZONE PONTE DI NONA SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRIL, GENZANO ED ALBANO ...