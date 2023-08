Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 agosto 2023)DEL 30 AGOSTOORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE PONTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANUNARE DIREZIONE EUR SULLA PROVINCIALE VIA POLENSE A CORCOLLE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DI LUNFHEZZINA E VIA MATELICA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI IN VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI TRA PRATICA DI MARE E POMEZIA DIREZIONE ...