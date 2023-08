Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 agosto 2023)DEL 30 AGOSTOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD SEGNALATA PIOGGIA TRA IL RACCORDO E IL BIVIO PER LA A1 MILANO-NAPOLI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; E PROPRIO A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO, E’ STATA SOPPRESSA LA CORSA DI COLLEGAMENTO MARITTIMO TRA VENTOTENE E FORMIA PREVISTA PER LE 15.45; E SULLA PROVINCIALE VELLETRI ANZIO DA OGGI AL VIA LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL DAL KM 12 AL KM 15 TRA I COMUNI DI GIULIANELLO E COLLE ILLIRIO; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA DIURNA TRA LE 7 E LE 17, CON MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELL’AREA DI CANTIERE, TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 29 SETTEMBRE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI ...