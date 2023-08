Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 agosto 2023)DEL 30 AGOSTOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SUL TRATTO EXTRAURBANO DELLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E IL RACCORDO IN DIREZIONE; CI SPOSTIAMO PIU’ A SUD, IN PROVINCIA DI LATINA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA BORGO SAN MICHELE E LA STRADA DEL PICCARELLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E SEMPRE NELL’AMBITO DEI CANTIERI, SULLA PROVINCIALE VELLETRI ANZIO DA OGGI AL VIA LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL DAL KM 12 AL KM 15 TRA I COMUNI DI GIULIANELLO E COLLE ILLIRIO; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA DIURNA TRA ...