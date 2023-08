Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2023 ore 09 | 45

(Di mercoledì 30 agosto 2023)DEL 30 AGOSTOORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO, DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE COLOMBO E LAURENTINA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, E SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ SULLA NOMENTANA, TRA COLLEVERDE E SANT’ALESSANDRO, E SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E IL RACCORDO; PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO SONO STATE SOPPRESSE LE CORSE FORMIA-VEMTOTENE DELLE 11.15 E VENTOTENE-FORMIA DELLE 15.45; SEMPRE A SEGUITO DEL MALTEMPO E’ STATA INOLTRE ANTICIPATA ALLE 11.00 LA PARTENZA DELLA CORSA FORMIA-PONZA PREVISTA PER LE 18.15 E ANTICIPATA ALLE 12.00 LA PARTENZA DELLA CORSA PONZA-ANZIO ...

... ad ogni modo, che questa importante infrastruttura - che ridisegnerà un asse viario strategico della città e inciderà in modo significativo sullae sulla fruibilità degli spazi - ...Quello che è accaduto a, quest'estate, è un danno grave per tutti: voi taxisti spesso fornite ... sul trasporto pubblico, sulla. Non è invece che le vostre 22 (!) sigle sindacali non ...Problemi di: Via Appia è bloccata per il troppo afflusso 15:45 - Manca poco meno di un'ora all'arrivo di Lukaku a. L'atmosfera a Ciampino è già calda. Un migliaio di tifosi giallorossi ...